Врачи объяснили, почему появляется звон в ушах

По словам медиков, звон в ухе может быть опасным симптомом, поэтому нужно знать, чем он может быть спровоцирован. Ученые утверждают, что странный звук в ушах появляется, когда кровь в недостаточном объеме поступает в кохлеарный нерв.

© СОВА

Самая распространенная причина сбоя - низкое кровяное давление или гипотония. В этот состоянии мелкие сосуды человека становятся вялыми. По-другому говоря, многочисленные изгибы не позволяют крови перемещаться в нормальном режиме, а кохлеарный нерв сообщает человеку о проблеме с помощью активации отдельных рецепторов. Они и издают звон в ушах.

При звоне в ушах специалисты рекомендуют сразу измерить давление. Если оно ниже 90 на 60, то стоит выпить спиртовую настойку женьшеня, лимонника или заманихи - 25 капель на 0,5 стакана воды.

Также можно сделать и массаж с помощью длинного полотенца. Взяв его за оба конца, нужно начать растирать участок от затылка до нижней части лопаток.

Еще один фактор звона в ушах - нестабильность шейного отдела позвоночника, что считается тревожным сигналом. Если у человека часто темнеет в глазах и кружится голова, мучает шум в ушах и головная боль, то рекомендуется пройти обследование. При подтверждении диагноза врач назначит медикаментозное лечение и специальный массаж.