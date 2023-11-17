Врачи назвали опасные симптомы и причины боли в шее

Продуло, ну ничего страшного – мазью помажу, всё пройдёт. Примерно так думает большинство из нас именно при возникновении болей в шее.

Между тем, врачи говорят, что не стоит относиться к проблеме беспечно. Оказывается, неприятные симптомы могут возникать не только при банальном простреле, но и при болезнях сердца и даже онкологии.

Когда же нужно насторожиться и скорее идти к врачу?

Опасное напряжение

Симптомы. Появляются боли в задней части шеи, плечах и затылке. Часто возникают головные боли, чувство усталости и ухудшение зрения. В этом случае речь может идти о перенапряжении мышц шеи. Это самый первый и распространённый диагноз, который ставят неврологи.

Что делать? До похода к врачу и назначения мазей и уколов нужно научиться расслабляться. В этом случае полезен будет самомассаж. Сначала разогрейте мышцы, поглаживая плечи и шею, а затем выполните круговые движения. После этого простучите мышцы подушечками пальцев и разомните их, слегка пощипывая пальцами. Завершите массаж поглаживающими движениями.

Можно сделать и несколько упражнений. Например, поднимите плечи как можно выше к ушам, сосчитайте до трёх и опустите их. Повторите три раза. Сядьте ровно, смотрите прямо, медленно направляйте подбородок к плечу, в конечной точке задержитесь на 10 секунд, сделайте поворот в другую сторону.

Следующее упражнение – медленно наклоняйте голову к правому и левому плечу, задерживаясь в конечной точке на 5 – 10 секунд. После чего поднимите правую руку вверх, согните её в локте, левой рукой возьмитесь за правый локоть и аккуратно потяните его к голове. В конечной точке задержитесь на 5 – 10 секунд, а затем повторите с другой рукой. Сведите и отведите лопатки по 10 раз.

Могут помочь и компрессы, которые улучшат кровоснабжение мышц. Прикладывайте поочередно холодные и тёплые компрессы (примерно по 15 минут каждый).

В 5% случаев боль в спине очень опасна, потому что вызвана серьёзными изменениями в организме. Это могут быть переломы позвонков, опухоли позвоночника, заболевания сердца, почек, поджелудочной железы. Все эти заболевания требуют срочного вмешательства.

Если заболела спина, сразу обращайтесь в поликлинику, настаивайте на обследовании, на том, чтобы терапевт направил вас к неврологу – именно этот врач занимается проблемами позвоночника. Если он не найдёт у вас нарушений «по своей части», то направит на обследование к другим специалистам.

Себе на шею

Симптомы. Характерный симптом – становится невыносимо больно повернуть голову. Вы постоянно ощущаете чувство скованности, тяжести, онемения, невозможноь расслабиться даже во сне. В этом случае, вероятно, у вас могут диагностировать шейный остеохондроз.

Причиной развития болезни могут быть не вылеченный вовремя сколиоз, родовая травма, плоскостопие или излишний вес. Болезни отделов позвоночника могут развиться из-за поднятия тяжестей (вследствие большой нагрузки на позвоночник), у студентов и офисных работников – при переутомлении и длительной работе за компьютером.

Шейный остеохондроз часто поражает людей, не привыкших следить за своей осанкой. Развитию болезни может способствовать и частое передвижение на автомобиле. Вибрация, создаваемая при езде, плохо действует на позвоночник.

Что делать? Записаться к неврологу, который назначит лечение.

Чтобы облегчить боль, намажьте шею вольтареном, финалгоном или гелем «Дип Рилиф». Они оказывают противовоспалительное и жаропонижающее действие, а также хорошо снимают боль. Наносить мазь нужно в небольшом количестве, аккуратно растирая больной участок. Но если у вас есть ссадины или другие повреждения кожи, ни в коем случае не применяйте мазь.

Если мазь вам не помогла и боль не проходит, можно выпить обез­боливающий препарат. Например, пенталгин, нурофен или солпадеин. На ночь можно сделать компресс: сложенную в три слоя марлю смочите водкой, приложите к повреждённому месту, накройте, к примеру, клеёнкой, затем слоем ваты и укутайте шерстяным платком.

Чтобы избежать боли, подберите для сна такую подушку, на которой голова будет лежать ровно.

Хотя в большинстве случаев прострел в шее проходит сам, нужно обязательно пойти к врачу. Ведь если боль сохраняется более 5 – 7 дней или распространяется, например, переходит на руку, – это свидетельствует о том, что спазм мышц усугубляется. Есть подозрения, что причина боли – проблемы в позвоночнике.

Остеохондроз требует комплексных мер коррекции, поэтому вмешательство врача необходимо.

Шире круг

Симптомы. Шея увеличивается в размерах. Это видно невооружённым глазом. В этом случае, по словам медиков, речь может идти о болезнях щитовидной железы.

Что делать? Прежде всего, пойти к врачу и сдать ряд анализов.

Первый – кровь на проверку уровня ТТГ (тиреотропного гормона щитовидной железы). Он регулирует функцию щитовидки, вырабатывается мозгом. Когда железа перестаёт нормально функционировать (понижена её функция), этого гормона становится много, таким образом мозг даёт команду, чтобы она работала как следует. Ещё и она сама начинает увеличиваться, потому что ткани ей не хватает.

А дальше необходимое лечение назначит врач. Обычно это гормональная терапия. На подбор дозы лекарства, как правило, уходит около двух-трёх месяцев. В лёгких случаях можно обойтись и без гормонов, обеспечив организм достаточным количеством йода.

Дало по шарам

Симптомы. В области шеи увеличиваются лимфоузлы. Они становятся видны, когда человек поворачивает голову. Это указывает на то, что есть воспалительный процесс, связанный с поражением лимфоидной ткани или клеток крови – мононуклеоз.

В острой фазе такого заболевания пациенты даже могут попадать в больницу, потому что чувствуют себя очень плохо, у них высокая температура. Кроме того, все сопровождается и болями в горле.Причиной такой патологии является вирус Эпштейна-Барра, который инфицирует лимфоциты, повышая их количество, вследствие чего они заполняют лимфоузел, приводя к увеличению его в размерах. При этом важно понимать, что этот вирус живёт в организме многих людей.