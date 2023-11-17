Эксперты рассказали, как выявить болезни по запаху тела

Тухлый и затхлый запах тела говорит о проблемах со здоровьем

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Эксперты подчеркнули, что любой неприятный запах, исходящий от тела, не является нормой. Так организм указывает на проблемы со здоровьем. Например, резкий запах аммиака изо рта указывает на проблемы с печенью. Чаще всего речь о фиброзе, циррозе, а также неполадках с почками.

Кроме того, рассказала врач Нина Зубова, если от человека исходит едкий аромат ацетона, это говорит о нехватке инсулина вследствие сахарного диабета.

Гнилостный или сладковатый запах говорит о неполадках в носоглотке, зубах или желудке, рассказала врач.

Запах пота также является показателем здоровья человека, например, гипергидроза. Помимо индивидуальной особенности работы желез, это может быть сигналом болезни.