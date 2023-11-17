Эксперты рассказали, как выявить болезни по запаху тела
Тухлый и затхлый запах тела говорит о проблемах со здоровьем
Эксперты подчеркнули, что любой неприятный запах, исходящий от тела, не является нормой. Так организм указывает на проблемы со здоровьем. Например, резкий запах аммиака изо рта указывает на проблемы с печенью. Чаще всего речь о фиброзе, циррозе, а также неполадках с почками.
Кроме того, рассказала врач Нина Зубова, если от человека исходит едкий аромат ацетона, это говорит о нехватке инсулина вследствие сахарного диабета.
Гнилостный или сладковатый запах говорит о неполадках в носоглотке, зубах или желудке, рассказала врач.
Запах пота также является показателем здоровья человека, например, гипергидроза. Помимо индивидуальной особенности работы желез, это может быть сигналом болезни.
Если обычная гигиена не может справиться с неприятным запахом, лучше обратиться к врачу, информирует «74.ru».