Инфаркт в молодом возрасте: как понять, что вам грозит сердечный приступ

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидизации и смертности населения во всем мире. Ежегодно возраст возникновения инфаркта миокарда снижается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, какие признаки указывают на скорый сердечный приступ.

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Наследственность

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По его словам, есть определенные критерии, которые указывают на то, что у человека может случиться инфаркт.

— Во-первых, это наследственная гиперхолестеринемия, когда у человека наблюдается высокий холестерин. Это заболевание обязательно нужно лечить, — рассказал он.

Также к инфаркту в молодом возрасте могут привести различные изменения в организме, которые вызваны употреблением алкоголя и психоактивных веществ, предупредил специалист.

Также предвестниками инфаркта являются:

ожирение;

сахарный диабет;

высокое артериальное давление.

— Эти заболевания в раннем возрасте могут привести к развитию инфаркта, если их не лечить и не наблюдаться у врача, — сказал Кондрахин.

Эксперт подчеркнула, что в возникновении инфаркта миокарда в молодом возрасте огромную роль играет наследственность.

— Есть врожденные изменения, которые тяжело диагностировать, но если в роду были заболевания сердца, они потом проявляются в молодом возрасте. Например, если у мамы или у папы был ранний инфаркт, то у ребенка он точно случится тоже рано. Это заболевание закрепляется на генетическом уровне, — сообщил собеседник «ВМ».

Ничто не предвещало

Специалист предупредил, что по внешним признакам невозможно определить, что у человека в скором времени произойдет инфаркт. Сердечный приступ может произойти мгновенно, даже когда ничего не предвещало беды.

— Человек может сегодня с вами весело общаться, а завтра его не станет. Острый коронарный синдром развивается внезапно, его невозможно поймать заранее, — сказал он.

Молодым тяжелее

Важно помнить, что в молодом возрасте инфаркт протекает тяжелее, чем у пожилых людей, считает врач.

— У молодых пациентов отсутствует компенсаторный механизм, который бывает в более зрелом возрасте, когда болезнь медленно протекает и организм к ней привыкает и адаптируется. У них все возникает быстро и в острой форме. Их организм тяжелее переносит инфаркт, — рассказал он.

Кардиолог заверил, что в молодом возрасте инфаркт редко приводит к летальному исходу, но такое иногда случается.

— Если пациент вовремя обратится за медицинской помощью при первых болях в области грудной клетки, то врач с помощью ЭКГ сможет обнаружить у него инфаркт и выписать необходимое лечение, — подытожил собеседник «ВМ».