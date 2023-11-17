Онищенко заявил, что отказ от вакцинации ребенка может спровоцировать диабет

«Против всех заболеваний, которые я перечислил, есть прививка. А мы иногда: «Не надо, подумаешь…». Но если ребеночка не привить, и он заболеет, то это может кончиться диабетом первого типа. Пострадает поджелудочная железа, и всю жизнь человеку нужно будет давать специальное лекарство», – предупредил врач.