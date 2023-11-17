Онищенко заявил, что отказ от вакцинации ребенка может спровоцировать диабет
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о риске навлечь на ребенка сахарный диабет в случае отказа от вакцинации против вирусных инфекций. Причиной нарушения выработки инсулина, что неминуемо ведет к диабету, может стать любое заболевание, поражающее поджелудочную железу - это и краснуха, и эпидемический паротит, и ветряная оспа, и гепатиты. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
«Против всех заболеваний, которые я перечислил, есть прививка. А мы иногда: «Не надо, подумаешь…». Но если ребеночка не привить, и он заболеет, то это может кончиться диабетом первого типа. Пострадает поджелудочная железа, и всю жизнь человеку нужно будет давать специальное лекарство», – предупредил врач.
Онищенко также озвучил факторы, способствующие развитию диабета второго типа. Это прежде всего наследственность, а также нарушение толерантности к глюкозе. «Но и избыточный вес провоцирует диабет второго типа. Кроме того, возраст. С возрастом у человека возникает риск развития диабета», – отметил он.