Врач объяснил, что нужно делать с искривлением позвоночника

Сколиоз — один из самых мифологизированных диагнозов. Люди верят, что можно походить на массаж, где мануальный терапевт исправит им осанку. Кто-то записывается на кинезиотейпирование и ждёт волшебного исцеления.

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Однако многие даже не знают, что сколиоз вообще неизлечим. Что же тогда делать с искривлением позвоночника?

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Об этом «Секрету фирмы» рассказал хирург, травматолог-ортопед Руслан Нифтуллаев.

Какими бывают сколиозы

Классификаций сколиоза очень много. Они разделяются по отделам, степени прогрессирования, генеалогическим признакам и т. д. Но в целом их можно разделить на две большие категории: прогрессирующие сколиозы и непрогрессирующие. Иначе говоря, есть стабильный и нестабильный сколиоз.

Стабильный сколиоз — это форма сколиоза, при которой сколиотический угол не изменяется в положении пациента стоя и лежа. Здесь главное — следить за мышечным корсетом.

А вот при нестабильном сколиозе, который в 90% случаев наблюдается у детей, спина за 3–6 месяцев, грубо говоря, съезжает. Сколиотические углы меняются, срочно требуется ношение жёстких корсетов. Может потребоваться и операция по вживлению металлоконструкций в позвоночник.

Кривая осанка не всегда сколиоз

Чаще всего пациентов сколиоз не беспокоит. Большинство из них переживает из-за нарушения работы мышечного корсета, из-за чего начинается мышечная дистрофия и возникают мышечные боли. А сам сколиоз, как бы это странно ни звучало, не всегда является патологией. Это ведь просто состояние позвоночника, сложившееся в результате его формирования.

Диагноз "сколиоз" можно поставить только рентгенологически. То есть нужно как минимум сделать рентген и выявить хотя бы одну торсию — поворот позвонка. Но когда травматологи и ортопеды рассматривают спину пациента и говорят сходу: «У тебя сколиоз», — это неправильно.

Речь идёт о сколиотическом типе осанки. То есть у человека может быть высокое стояние лопатки, таз перекошен и т. д. Или вот классика жанра — женщины любят носить на одной стороне сумочку, из-за чего одно плечо становится выше другого. Но это не сколиоз, а просто мышечная память. То же самое происходит и с теми, кто сидит чрезмерно долго в офисе, кто ведёт малоактивный образ жизни.

Что делать со сколиозом

Нужно запомнить: сколиоз не лечится. Кто бы какие сказки ни рассказывал, сколиоз неизлечим. Исправить углы сколиоза, деформацию оси позвоночника практически невозможно. В некоторых случаях может помочь хирургия.

Рассказы мануальных терапевтов о некоем «вправлении позвоночника» — это дичь. Позвоночник — слишком стабильная структура, даже если он кривой. Он не может просто так начать шевелиться. Если мануальщик что-то говорит о вправлении, значит, он, скорее всего, взял и совершил какой-то перелом позвонка.

Массажи, физиотерапия, иглорефлексотерапия, кинезиотейпирование — всё это лишь дополнительные методики для поддержания спины. Но фундамент терапии — это физические упражнения. За счёт них пациент прежде всего избавляется от дискомфорта в спине и некоторых форм болевого синдрома.

За счёт тонуса, наполненности, объёма мышц можно визуально даже скрыть некоторые степени и формы сколиоза. Я много раз видел людей со сколиозом или просто со сколиотическими изменениями позвоночника, у которых благодаря спорту и фитнесу была прекрасная симметрия мышц. Но если пациент перестаёт тренироваться, всё возвращается на места свои. Болевые синдромы обостряются, человек жалуется на хронические боли, которые иногда даже таблетками и лекарствами не купируются.

Ещё один важный момент: каждому действию нужно создавать противодействие. Если не двигается, значит, в основе терапии должно быть движение, функциональные тренинги. Не пресловутые 10 000 шагов в день, а именно проработка всего тела.