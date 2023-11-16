Онколог: удалять родинку можно только после консультации врача

Хотя нередко руки так и чешутся самостоятельно избавиться от новообразования кожи, это крайне опасно для обладателя невуса или папилломы. Так можно пропустить рак и только усугубить ситуацию со здоровьем.

Почему надо консультироваться с врачом, к какому специалисту идти и что делать, если родинку сорвали случайно?

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Поговорили с врачом-онкологом, директором отдела клинических исследований группы компаний «Медскан» Игорем Утяшевым.

Что делать, если хочется удалить родинку

Нельзя удалять родинку (по-научному — невус), папиллому или бородавку самостоятельно — сперва нужно сходить на консультацию к дерматологу или онкологу. Только врач сможет определить, не злокачественное ли у вас образование.

Сначала специалист осмотрит кожу и при необходимости проведёт дополнительные исследования, например, дерматоскопию. Это изучение образований с помощью специального прибора с увеличительным стеклом — дерматоскопа.

Как удаляют родинки

В первую очередь важно знать, что удаление доброкачественных образований кожи само по себе безопасно. И если такая родинка или папиллома доставляет человеку дискомфорт (например, натирается одеждой) или кажется эстетически непривлекательной, от неё можно легко избавиться.

Удаляют новообразования кожи и по медицинским показаниям, даже если пациента они не беспокоят.

Для удаления врачи используют разные техники:

жидкий азот;

лазер;

электронож.

Эти методы деструкции предполагают прижигание (в случае с жидким азотом) или иссечение новообразования.

Жидкий азот сейчас используют реже более современных и технологичных способов удаления родинок лазером и электроножом.

Что делать, если случайно поранил родинку

Бывает так, что человек случайно травмирует образование кожи или вовсе срывает его. В таком случае нужно выполнить следующее.

Шаг 1. Обработать травмированную родинку бесцветным антисептиком. Не используйте зелёнку, йод и марганцовку — они оставляют следы и мешают врачу изучить образование, чтобы понять его природу.

Шаг 2. Заклеить родинку пластырем с марлевой подушечкой. Без последней велик риск оторвать родинку с концами, когда будете снимать пластырь.