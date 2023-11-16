Избыток кальция в организме человека может привести к серьезным проблемам с почками, заявил врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Организм получает кальций из пищи, доставляет его в кости и выводит его вместе с мочой. В большинстве случаев, утверждает терапевт, уровень кальция повышается по причине нарушения работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований.

Избыток кальция может быть вызван и злоупотреблением витаминами D и С, поэтому важно принимать витамины по назначению врача.

Превышение нормы количества кальция в организме называется кальцинозом. В таком случае кальций непредсказуемо откладывается в разных частях тела.

«Кальций участвует в работе нервных клеток и мышц. Поэтому если в крови повышается уровень кальция, люди становятся вялыми, а сердце работает с перебоями. Если кальций повысился из-за того, что гормоны или витамин D вытянули его из костей, то могут появиться боли в костях».

При кальцинозе почки не справляются с выведением кальция из организма, и поэтому учащается мочеиспускание, могут образовываться камни.

Но не во всех случаях кальциноза проявляются такие симптомы, организм может и вовсе не подавать никаких признаков того, что испытывает избыток кальция. При подозрении на кальциноз терапевт советует пройти обследование у профильных докторов — эндокринолога, уролога, нефролога, кардиолога и других.