Стоматолог предупредила о смертельной опасности невылеченного зуба

Зубы – неотъемлемая часть организма, их состояние сказывается на общем здоровье. Если что-то не так с зубами, это может повлиять на все тело. Стоматолог Елена Дунаева выделила три признака, на которые следует обращать внимание.

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«Сроки перехода одной стадии в другую зависят от особенностей организма», – сообщила медик.

Первый признак – боль различной интенсивности и характера. Если она возникла, важно как можно скорее обратиться к стоматологу, чтобы сохранить зуб.

Второй – отечность тканей в месте воспаления. Нельзя откладывать поход к врачу, иначе воспаление может достигнуть критической стадии и без применения лекарств зуб уже не спасти.

Третий признак – повышение температуры и общее недомогание. Это говорит о наличии множества вредоносных микроорганизмов в организме, поэтому иммунная система начинает борьбу.

По словам специалиста, понадобится удаление зуба и госпитализация, чтобы предотвратить развитие сепсиса.

Елена Дунаева отмечает, что скорость перехода от одной стадии к другой зависит от особенностей организма и может занять от 7 до 10 дней. Воспаление зуба не всегда заканчивается серьезными последствиями, добавляет доктор. Оно часто становится хроническим, но даже в таких случаях могут возникнуть серьезные проблемы: воспаление лимфоузлов, повреждение кости челюсти, хронический гайморит.