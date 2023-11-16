Врач рассказала, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская рассказала, почему организм перестает реагировать на прием антибиотиков. Эксперт отметила, что многие люди неправильно назначают и применяют эти лекарственные препараты.

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Из-за этого бактерии приспосабливаются к действию препарата, в их геноме возникают мутации, а следом уже развивается антибиотикоустойчивость. Малиновская напомнила, что антибиотики появились в 1928 году. Их способность уничтожать опасные бактерии совершила настоящую революцию в медицине.

— Но сегодня в связи с несоблюдением правил приема таких препаратов очень обострилась проблема антибиотикоустойчивости, — уточнила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Она добавила, что фиксируются случаи, когда инфекция вызвана супербактериями — с ними не может справиться ни один существующий антибиотик. Она подчеркнула, что важно принимать эти препараты строго по назначению врача, соблюдая дозировку и продолжительность.

В свою очередь терапевт Валерия Шевко уточнила, что из-за антибиотикорезистентности врачи теряют возможность эффективно лечить бактериальные инфекции, передает «360».