Врач предупредил о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал, о каких болезнях сигнализирует боль в ногах, и объяснил, когда болезненные ощущения требуют срочного обращения к врачу. Его слова цитирует aif.ru.

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Игнатов отметил, что о наличии проблем со здоровьем говорит боль в ногах, которая долго не проходит, причиняет дискомфорт и ослабевает лишь после приема обезболивающих средств. По его словам, на причину возникновения такой боли может указывать ее характер и расположение. Так, тупая, тянущая боль, сопровождающаяся тяжестью, может быть симптомом начинающегося варикоза, говорит врач, а острая и пульсирующая боль в икрах нередко возникает при тромбофлебите.

Появляющуюся по ночам или во время ходьбы болезненность Игнатов назвал одним из признаков атеросклероза сосудов, прострелы от ягодиц к пяткам — грыжи и радикулита, сильную боль в одном и том же месте — мышечным воспалением.

Ортопед добавил, что боль в ногах также может возникать из-за плоскостопия, артрита, артроза или подагры.

«Если появляются жжение, онемение, мурашки, то, вероятнее всего, дело носит неврологический характер», — предупредил Игнатов.