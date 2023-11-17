Врач рассказал, чем опасен коклюш для детей

Самое страшное в этом заболевании — длительный кашель, после которого происходят задержки дыхания, или апноэ. Любая такая задержка может вести к гипоксии мозга, рассказал главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Причём последствия могут быть плачевными не только из-за этого.

Из-за незрелости структур мозга у новорождённых апноэ может возникать постоянно, отметил врач в беседе с «Сиб.фм ». Это способно привести к гипоксии и нарушению сознания вплоть до комы.

Есть у коклюша ещё один подводный камень — часто при нём развивается пневмония. Последствия тоже не из лёгких — могут быть тяжёлыми вплоть до смерти.

В целом коклюш начинается с обычного кашля, который постепенно становится приступообразным и спазматическим. Причём детей от сильного кашля даже может вырвать, предупредил Поздняков. Если будут бактериальные осложнения, то поднимется температура и усилятся симптомы интоксикации.

Можно ли заразиться коклюшем

Да, он передаётся воздушно-капельным путём, рассказала врач-педиатр Елена Лазарева. С момента заражения до того, как появятся первые симптомы, проходит в среднем от 7 до 10 дней, но бывает, что инкубационный период длится до 21 дня.

Как лечить коклюш у ребёнка

Для начала больных коклюшем нужно изолировать — на 25 суток с начала заболевания, контактные дети (независимо от того, привиты ли от коклюша) до 7 лет должны быть 2 недели на карантине.