Психолог объяснила опасность нервной анорексии

16 ноября, начиная с 2005 года, в мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Эта дата также известна как «День без диет».

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Как рассказала РИАМО нутрициолог и медицинский психолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова, анорексия — одно из самых распространенных и опасных психических расстройств. Она напомнила, что это один из видов расстройств пищевого поведения (РПП), которое приводит к негативным последствиям для физического и психического здоровья человека. Оно обусловлено навязчивым ограничением потребления еды либо, наоборот, чрезмерным перееданием.

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«РПП обычно встречается у женщин, и в большинстве случаев сопровождается депрессией. В случае депрессии девушки могут использовать пищу, чтобы побороть стресс и негативные эмоции. Они могут переедать, чтобы почувствовать себя лучше, затем вызывать рвоту, опустошая желудок. Или, наоборот, голодать, чтобы избавиться от чувства вины или стыда», — рассказала Мансурова.

Также депрессия может привести к снижению самооценки, что может способствовать развитию РПП. Человек с низкой самооценкой может считать, что его тело неидеально и пытаться изменить его с помощью диет и других ограничений в питании, вплоть до нервной анорексии.

«При нервной анорексии человек сознательно ограничивает потребление еды, несмотря на голод. Это серьезное расстройство пищевого поведения, которое приводит к чрезмерной потере веса и может иметь опасные последствия для здоровья», — добавила врач.

Также психолог отметила, что никакой моды на анорексию не существует. В обществе в принципе сложились очень жесткие требования к женской внешности, которые давят на многих девушек, а низкая самооценка, помноженная на навязываемые стереотипы и высокие ожидания со стороны окружающих — реальный триггер для развития психических расстройств. Больше остальных им подвержены девочки подросткового возраста и девушки с послеродовой депрессией.

Пациенты с анорексией имеют искаженное восприятие своего тела и считают себя полными, даже если их вес значительно ниже нормы. Особенность болезни – искаженное восприятие собственного тела, поэтому идеальный вес для таких девушек кажется недостижимым.

«Нервная анорексия является одним из самых опасных психических расстройств. Пациенты, страдающие от нервной анорексии, имеют самые высокие показатели риска смерти среди всех лиц с РПП. Это серьезнейшее заболевание, требующее внимания со стороны профильных специалистов. Лечение включает в себя психотерапию, медицинскую помощь и поддержку окружающих», — отметила Мансурова.