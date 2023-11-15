Врач объяснил, почему магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится большое количество электролитов. Врач-кардиолог Юрий Конев пояснил, что электролиты реагируют на электрический ток и изменения магнитного поля.
«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости – это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», – заявил врач.
При этом людей, на которых геомагнитные изменения по-настоящему влияют, достаточного мало. В большинстве случаев, на самочувствие жалуются впечатлительные люди, начитавшиеся статей о метеочувствительности, передает слова Конева портал NEWS.ru.