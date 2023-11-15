Врач назвал симптомы катаракты

Возможным признаком развития катаракты является снижение четкости и контрастности зрения. Об этом «Москве 24» рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Врач назвал симптомы катаракты
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По его словам, на начальных стадиях заболевание может никак себя не проявлять.

«На поздних стадиях катаракты человек ощущает снижение зрения, четкости, контрастности. Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет», — добавил врач.

Он предупредил, что болезнь не стоит запускать, потому что это может привести к потере зрения. Чтобы избавиться от нее, можно сделать операцию на глаза.

«Но даже после хирургического вмешательства при таком отношении к этому заболеванию может быть низкое зрение. Дело в том, что само по себе развитие катаракты способно провоцировать другие, вторичные офтальмологические заболевания, которые могут быть связаны со стойкой потерей зрения в послеоперационном периоде», — продолжил Куренков.

Специалист уточнил, что операцию лучше проводить на ранних стадиях заболевания, чтобы сохранить высокое зрение и снизить риски появления осложнений от хирургического вмешательства.

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская до этого рассказала «Газете.Ru», что катаракта может возникнуть у любого человека, поскольку она является по сути естественным процессом старения вещества хрусталика.

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