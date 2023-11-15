Врач назвал симптомы катаракты

«Но даже после хирургического вмешательства при таком отношении к этому заболеванию может быть низкое зрение. Дело в том, что само по себе развитие катаракты способно провоцировать другие, вторичные офтальмологические заболевания, которые могут быть связаны со стойкой потерей зрения в послеоперационном периоде», — продолжил Куренков.