Британские диетологи назвали худшие варианты завтраков для диабетиков

Эксперты из Diabetes UK рассказали о правильных завтраках, которые помогут начать день правильно и стать хорошей профилактикой диабета.

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— Здоровый и сытный завтрак может существенно повлиять на регулирование уровня сахара в крови, — рассказали диетологи.

По их словам, хлопья и мюсли — неподходящая пища. В них содержится сахар и вредные для здоровья жиры. Вместо этого эксперты предлагают полезную альтернативу — овсянку, в которую для сладости можно добавлять фрукты и ягоды. Еще одним вариантом полезного завтрака может стать натуральный йогурт, в который рекомендуется добавить клетчатку, зерна и орехи.

Помимо этого, чтобы избежать развития диабета следует отказаться от бутербродов из белого хлеба и заменить его на цельнозерновой.

— Клетчатка в цельнозерновом хлебе представляет собой неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе, — подчеркнули специалисты.