Британские диетологи назвали худшие варианты завтраков для диабетиков
Эксперты из Diabetes UK рассказали о правильных завтраках, которые помогут начать день правильно и стать хорошей профилактикой диабета.
— Здоровый и сытный завтрак может существенно повлиять на регулирование уровня сахара в крови, — рассказали диетологи.
По их словам, хлопья и мюсли — неподходящая пища. В них содержится сахар и вредные для здоровья жиры. Вместо этого эксперты предлагают полезную альтернативу — овсянку, в которую для сладости можно добавлять фрукты и ягоды. Еще одним вариантом полезного завтрака может стать натуральный йогурт, в который рекомендуется добавить клетчатку, зерна и орехи.
Помимо этого, чтобы избежать развития диабета следует отказаться от бутербродов из белого хлеба и заменить его на цельнозерновой.
— Клетчатка в цельнозерновом хлебе представляет собой неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе, — подчеркнули специалисты.
Еще одним советом по правильному питанию диетологи назвали замену джемов и сладких топпингов на банановое пюре, которое можно сделать в домашних условиях, передает официальный сайт британской организации.