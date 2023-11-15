Эндокринолог рассказал, можно ли полностью вылечить диабет

Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко» Олег Хохунов рассказал, что в России и мире наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом в геометрической прогрессии. Главная причина — малоподвижный образ жизни и неправильные пищевые привычки.

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Эксперт отметил, что полностью вылечить заболевание нельзя, но можно добиться ремиссии. Первый тип диабета диагностируется, когда происходит гибель клеток поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин.

Таким пациентам предлагают только один вид лечения — заместительную терапию инсулином.

Главным механизмом развития диабета второго типа является невосприимчивость клеток тела к действию гормона инсулина, то есть их инсулинорезистентность. Врач пояснил, что если человек будет соблюдать правила питания, снизит массу тела, то можно стабилизировать показатели сахара даже без медикаментозного лечения.

— Диабет — это не приговор, и сохранять хорошее самочувствие в течение всей жизни под силу каждому, — пояснил врач в комментарии газете «Петербургский дневник».