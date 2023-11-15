Тромбоз и тромбофлебит: как различать опасные состояния и кто в зоне риска

Тромбы возникают внутри вен из-за сгущения крови. Чем это грозит, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-флеболога Максима Бабушкина.

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Тромбоз чаще всего поражает нижние конечности. Самому серьёзному риску подвержены люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют сопутствующую патологию вен на ногах.

«Существуют два понятия, такие как тромбоз и тромбофлебит. Термин «тромбоз» относится к возникновению тромба в глубоких венах. Тромбофлебит — это тромбоз и воспаление в поверхностных венах», — пояснил Бабушкин.

Как распознать тромбоз:

Сильно болит рука или нога,

Чувствуется распирание,

Появился отёк в поражённом месте.

Признаки тромбофлебита

«Как правило, состояние возникает в варикозно-расширенных венах. Долго нелеченый варикоз может привести к тому, что в расширенной вене образуются тромботические сгустки. Появляются уплотнения, острая боль, кожа краснеет и отекает», — рассказал флеболог.

Если вы заметили у себя симптомы тромбоза или тромбофлебита, нужно срочно обратиться к врачу. В 90% случаев своевременно выявленная патология лечится без госпитализации и хирургического вмешательства.

Что может спровоцировать опасное состояние:

Малоподвижный образ жизни,

Статическая нагрузка,

Длительный перелёт,

Обезвоживание,

Приём гормональных препаратов.