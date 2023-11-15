Эндокринолог назвала современные подходы к лечению диабета

Из 500 миллионов людей, страдающих сахарным диабетом в мире, пять миллионов живет в России, согласно статистике Минздрава. ВОЗ прогнозирует трехкратное увеличение числа заболевших на планете к 2050 году.

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Сохранить здоровье поможет, в первую очередь, правильный образ жизни, заявила в эфире телеканала «МИР 24» врач-эндокринолог Ольга Ястребова.

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Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном медицинском журнале, основных причин взрывного роста заболеваемости сахарным диабетом две: ожирение и демографические сдвиги.

«Имеется в виду миграция населения, изменение образа жизни в сторону гиподинамии, снижение уровня физических нагрузок. В условиях нынешней жизни энергетические затраты минимальны, потому что все мы пользуемся автомобилями, лифтами и так далее. При этом количество потребляемой энергии, как правило, превышает все энергетические затраты в течение дня. Ожирение вызвано изменением образа питания – переходом к продуктам, содержащим огромное количество быстрых углеводов, трансжиров. От быстрых углеводов происходит выработка инсулина, который блокирует расщепление жировой ткани. Как следствие, увеличиваются риски развития сахарного диабета», – пояснила эксперт.

По данным исследования, в России диабет выявлен у 4% населения, но еще большее число людей могут не знать о недуге. Отмечается тенденция к тому, что все больше молодых людей заболевают диабетом.

Врач заявила, что сахарный диабет не имеет явных, специфичных симптомов. Тем не менее должны насторожить слабость, сухость кожных покровов, учащенное мочеиспускание. Ольга Ястребова рекомендует не пренебрегать регулярными обследованиями, диспансеризацией. В том числе она советует ежегодно проверять уровень гликированного гемоглобина в крови.

«Сам по себе сахарный диабет убить не может. По сути, это просто высокий уровень сахара в крови. Но сейчас основное направление в диабетологии – это снижение сердечно-сосудистых рисков. Потому что при сахарном диабете увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных процессов. Убивает не сам диабет, а те заболевания, которые учащаются на его фоне», – заявила эксперт.