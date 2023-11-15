Психиатр рассказал, как распознать и вылечить расстройство мышления
Мышление дает возможность людям анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать данные, однако иногда оно может нарушаться. Психиатр Владимир Скавыш дал советы, как распознать и вылечить расстройство мышления.
При такой проблеме у человека возникает разноплановость и бессвязность мыслей. Человек беспорядочно перескакивает с одной мысли на другую, настаивает на своей точке зрения. Также его преследуют бредовые или сверхценные навязчивые идеи. Болезнь может сопровождаться изменением речи, эмоций или поведения.
Подобные расстройства возникают из-за стресса, эмоционального перенапряжения, недостатка сна. Поставить диагноз «расстройство мышления» может только психиатр.
Как пояснил Скавыш, лечение расстройства мышления зависит от причины заболевания и включает в себя три этапа — медикаментозную терапию, психотерапию и реабилитацию, передает РИАМО.