Психиатр рассказал, как распознать и вылечить расстройство мышления

Мышление дает возможность людям анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать данные, однако иногда оно может нарушаться. Психиатр Владимир Скавыш дал советы, как распознать и вылечить расстройство мышления.

При такой проблеме у человека возникает разноплановость и бессвязность мыслей. Человек беспорядочно перескакивает с одной мысли на другую, настаивает на своей точке зрения. Также его преследуют бредовые или сверхценные навязчивые идеи. Болезнь может сопровождаться изменением речи, эмоций или поведения.