Онколог назвал опасное изменение в организме

Доктор медицинских наук, хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян объяснил, с чем могут быть связаны странные симптомы в нижней части живота, которые пациенты зачастую долгое время не могут объяснить. Однако такие проявления заметно снижают качество жизни.

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Как врач отметил в интервью aif.ru, существуют так называемые спазмы толстого кишечника, которые могут проявляться разнообразно, но всегда тревожно для человека. Это болевые ощущения или дискомфорт в нижней части живота (во многих случаях они концентрируются в области левого бока), вздутие живота и ощущение неполного опорожнения кишечника, изменение стула (как в одну, так и в другую сторону).

Спазмы могут быть связаны с воспалительным процессом в кишечнике, синдромом раздраженного кишечника и даже с эмоциональными переживаниями (стрессы, тревожность, психологическая нестабильность).

Провоцировать состояние может и неправильное питание. В любом случае при лечении состояния потребуется коррекция питания, когда надо убрать из меню острое и жирное. При этом рекомендуется добавить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты - клетчатка поможет быстрее справиться с проблемой.