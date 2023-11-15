Врач: при пользовании банкоматом можно подхватить грибок

Вирусы и микробы окружают нас повсюду. Мы, конечно, стараемся регулярно мыть руки, чтобы смывать всю эту заразу. Но порой в общественных местах продезинфицировать руки получается сразу не всегда.

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О том, чем чревата встреча с кнопками банкомата после снятия денег, рассказала порталу Life.ru врач Нина Зубова.

Как объяснила Зубова, всего за день на кнопках банкомата может скопиться множество опасных микроорганизмов. Среди них бактерии, вирусы, грибки, которые способны выживать за пределами человеческого тела довольно долго.

Вот самые нехорошие из них:

золотистый стафилококк;

стрептококк;

кишечная палочка.

Врач-эксперт отметила, что они часто приводят к болезням органов дыхания или ЖКТ. Товарищам со слабым иммунитетом стоит быть вдвойне осторожными: они могут подхватить грибок ногтей, вирус гриппа или даже гепатит.

Также на аппарате банкомата может находиться чесоточный клещ или ещё какой паразит.

Как себя защитить

Зубова уточнила, что при соблюдении гигиены риски не так уж и высоки.

Вот что нужно делать: