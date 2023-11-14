Пульмонолог назвал меры профилактики болезней органов дыхания

По статистике, на долю заболеваний органов дыхания приходится около 40% всех случаев заболеваемости. Врач-пульмонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Сергей Алейников назвал основные меры профилактики болезней органов дыхания.

© Чемпионат.com

1. Отказ от всех видов курения. Это один из самых важных факторов в профилактике заболеваний лёгких. Курение, в том числе и пассивное, в 4 раза повышает риски развития хронического бронхита. Никотин и смолы, содержащиеся в обычных сигаретах, при попадании в организм повреждают клетки слизистой оболочки лёгких и провоцируют развитие рака.

Электронные сигареты, которые часто используются в качестве альтернативы, не менее опасны. Входящие в состав курительных жидкостей глицерин вызывает сухость слизистой оболочки дыхательных путей, снижая её устойчивость к инфекции.

2. Стимуляция работы иммунной системы. Для этого необходимо поддерживать регулярную физическую активность, употреблять достаточное количество белка и растительной пищи, соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе.

3. Профилактика простудных заболеваний. В этом помогут вакцинация от сезонных инфекций (COVID-19, грипп, пневмонии), регулярная диспансеризация, соблюдение мер безопасности в эпидемиологически неблагоприятные периоды: отказ от посещения массовых мероприятий, правильное мытьё рук, использование средств защиты, кварцевание помещении и незамедлительное обращение к врачу при появлении симптомов простуды.