Иммунолог назвал опасные симптомы новых штаммов COVID-19

У новых штаммов COVID-19, таких как «эриус» и «пирола», нет явно выраженных клинических отличий от предшественников. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

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Однако, как рассказал эксперт «Ленте.ру», заболевшему стоит насторожиться при подозрении, что заболевание переходит в среднетяжелую или тяжелую форму.

Речь может идти об одышке или снижении сатурации (насыщения крови кислородом)до 93 процентов и меньше.

Медик также предупредил о любых нарушениях сознания, например, оглушенность, сонливость, слабость, потеря интереса к деятельности. Внимание стоит обратить и на держащуюся несколько дней температуру выше 39 градусов.

Посинение носогубного треугольника, резкие боли в животе или голове могут свидетельствовать о тромбозе.