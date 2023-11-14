Что такое омфалит и как его лечат

Пупок, так же как и другие органы, подвержен инфекциям. Могут быть неприятные запах и выделения из пупка.

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Что такое омфалит, кому он может угрожать, что делать при появлении неприятных выделений и как это лечат, «Секрету» рассказал врач-хирург «Клиники Ниармедик» на Маросейке Рамал Мамедов.

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Что такое омфалит и почему он возникает

Рамал Мамедов, врач-хирург «Клиники Ниармедик»: При воспалении пупочного кольца, подкожной жировой клетчатки вокруг пупочного кольца, пупочных сосудов, вероятнее всего, речь идёт об омфалите. При этом диагнозе пациенты могут столкнуться с неприятными запахами, выделениями гноистой или кровянистой жидкости из пупка, покраснением кожи и дискомфортом в зоне пупка.

Основная причина омфалита — воспаления кожных покровов у пупка — заражение бактериями, среди которых преобладают стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и клебсиеллы. Возбудители обычно проникают в ткани через ранки, ссадины и расчёсы на коже.

Когда воспаляется пупок

По словам хирурга, воспаление может быть из-за:

несоблюдения гигиены;

повышенной потливости;

пирсинга пупка без соблюдения санитарно-гигиенических норм и при неправильном уходе;

натирания зоны пупка одеждой или ремнём, ношения одежды из синтетических материалов;

острых или хронических дерматозов на коже передней стенки живота;

наличия свищей в области пупка;

травм околопупочной зоны;

сахарного диабета и других эндокринных заболеваний.

Выделения из пупка у взрослых встречаются редко и обычно вызваны инородным материалом, чаще всего волосами. Этому способствуют ожирение, глубокий пупок и плохая гигиена.

Большинство пациентов — молодые волосатые мужчины с глубоким пупком, плохо соблюдающие правила личной гигиены. Причиной выделения из пупка также могут быть эмбриональные аномалии (открытый мочевой/желточный проток, урахальная киста или синус, желточная киста или синус).

На какие симптомы нужно обратить внимание:

выделение желтоватой, зеленоватой, гноистой или кровянистой жидкости из пупка;

боль или дискомфорт в области пупка;

покраснение кожи вокруг пупка.

Как лечат омфалит

«Для постановки более точного диагноза необходимо обратиться к врачу. Врач проводит диагностику: внимательно осматривает пупок, оценивает его внешний вид, цвет, наличие выделений. Выделения берут для лабораторного исследования, чтобы выявить возможные инфекции. При необходимости проводят УЗИ или рентген органов брюшной полости для определения заболеваний кишечника или других органов в области живота», — разъясняет хирург.

Лечение омфалита может быть медикаментозным с обработкой пупка антисептиками, подсушивающими присыпками, мазями с антибиотиками, а также хирургическим. Но, по словам врача, хирургическое лечение и назначение антибиотиков применяют только в тяжёлых случаях — при обширном нагноении или омертвении тканей.