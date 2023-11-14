Врачи назвали главную опасность соли для организма

Американские медики назвали главную опасность соли для организма
Кардиологи из Медцентра Университета Вандербильта в США опубликовали результаты исследования, согласно которому удалось выявить зависимость между количеством потребления поваренной соли и уровнем артериального давления человека. Об этом сообщает портал «АБН24».
Ученые исследовали две группы лиц, оказалось, что уменьшение дневной дозы потребления соли всего на одну чайную ложку уже за семь дней понижает кровяное давление человека. Американские специалисты проводили медицинский эксперимент с двумя группами людей, находящихся на диете, одна из которых ограничила количество поваренной соли в рационе питания, другая же потребляла ее повышенное количество.
Результаты исследования, оглашенные на конференции Американской кардиологической ассоциации, позволили сделать вывод, что избыток хлорида натрия в организме повышает артериальное давление, удерживает влагу и может вызвать появление артериальной гипертензии, опасной сердечной недостаточностью и инсультами.