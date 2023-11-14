Эндокринолог рассказала, возможна ли инсулинорезистентность при нормальном весе

Инсулинорезистентность — устойчивость к действию инсулина — состояние, которое может привести к развитию сахарного диабета. Может ли инсулинорезистентность быть у человека с нормальной массой тела, рассказала врач-эндокринолог Елена Киселева.

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Эксперт пояснила, что этот термин обозначает состояние, когда инсулинозависимые ткани организма утрачивают чувствительность к гормону инсулину, что со временем приводит к нарушению углеводного, липидного и белкового обмена. При снижении чувствительности к инсулину глюкоза не может проникнуть в клетки и ее уровень в крови растет. При этом повышается риск развития сахарного диабета второго типа, патологий сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Врач может заподозрить инсулинорезистентность при наличии избыточной массы тела.

— Но это не значит, что у каждого человека с избыточным весом есть устойчивость к инсулину. Как и нормальная масса тела не всегда является гарантом отсутствия этого состояния, — пояснила Киселева в комментарии RuNews24.ru.

Она уточнила, что есть такое состояние, как скрытое ожирение. В ряде случаев у внешне стройного человека может быть повышен процент жировой массы в организме, что относится к факторам риска формирования инсулинорезистентности.

В свою очередь директор Института диабета Марина Шестакова отметила, что проверять уровень глюкозы нужно людям с лишним весом, при наличии в роду родственников с сахарным диабетом, а также при гипертонии и повышенном уровне холестерина, передает aif.ru.