Ученые назвали самый опасный вид рака

Ученые Ниццы опровергли убеждение, что меланома – самый опасный вид рака. Исследование показало, что от НМРК умирают чаще, чем от меланомы.

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Есть убеждение, что меланома является самым опасным видом рака. Однако исследование, проведенное учеными из Университетской клиники Ниццы, показало, что есть тип рака гораздо опаснее меланомы.

Речь о немеланомных видов рака кожи. Согласно официальным данным, в 2020 году от НМРК скончались

более 63 тыс человек, тогда как от меланомы — 57 тыс человек.

При этом оба вида рака вызваны воздействием УФ-лучей, объяснили ученые. Но меланома возникает от ожогов УФ-лучами, а НМРК – вследствие длительного воздействия УФ-лучей.

При этом меланома быстрее и чаще дает метастазы, чем НМРК. Но умирают от немеланомных видов рака кожи чаще.