Ученые назвали самый опасный вид рака
Ученые Ниццы опровергли убеждение, что меланома – самый опасный вид рака. Исследование показало, что от НМРК умирают чаще, чем от меланомы.
Есть убеждение, что меланома является самым опасным видом рака. Однако исследование, проведенное учеными из Университетской клиники Ниццы, показало, что есть тип рака гораздо опаснее меланомы.
Речь о немеланомных видов рака кожи. Согласно официальным данным, в 2020 году от НМРК скончались
более 63 тыс человек, тогда как от меланомы — 57 тыс человек.
При этом оба вида рака вызваны воздействием УФ-лучей, объяснили ученые. Но меланома возникает от ожогов УФ-лучами, а НМРК – вследствие длительного воздействия УФ-лучей.
При этом меланома быстрее и чаще дает метастазы, чем НМРК. Но умирают от немеланомных видов рака кожи чаще.
Высокую смертность ученые объяснили тем, что статистику по этому виду рака тяжело отследить. Более того, во многих странах этот вид рака вовсе не считают опасным, а лечение начинают уже на поздних стадиях, когда распространение болезни остановить не представляется возможным.