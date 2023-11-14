Онколог объяснила, как образ жизни влияет на появление рака

Ряд исследований доказывает, что подавляющее число выявленных онкозаболеваний — результат образа жизни людей, а не генетика. Об этом рассказала врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина.

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Эксперт пояснила, что образ жизни крайне важен для здоровья, но это касается не только онкологии, но и других патологий. Здоровый образ жизни прежде всего связан с рационом питания. Важно иметь разнообразный рацион, богатый микро- и макронутриентами.

Здоровый образ жизни подразумевает отказ от курения как сигарет, так и вейпов. Также важно не забывать о физических нагрузках.

Врач добавила, что, помимо здорового образа жизни, снизить риск развития онкозаболевания может своевременное выявление и правильное лечение хронических заболеваний. Важно проходить ежегодные диспансеризации, а также посещать узкопрофильных врачей, если имеются какие-либо заболевания, передает РИАМО.

В свою очередь онколог Григорий Саневич отметил, что есть виды рака, которые сложно поддаются диагностике на ранней стадии. К ним относятся опухоли мозга, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, передает «Царьград».