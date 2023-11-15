Эксперты не ожидают неприятных "сюрпризов" от новой волны COVID-19

В России - новая волна коронавируса, за месяц число заболевших выросло в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 ноября.

© Российская Газета

Мониторинг распространения различных штаммов показывает, что доминирует по-прежнему "омикрон", но также выявлены первые 10 случаев нового варианта "пирола", которая считается более контагиозной и "уходит" от атаки антител. Тем не менее эпидемиологи и инфекционисты настроены оптимистично: они объясняют, что "пирола" - это продолжение "омикронной" линии в эволюции коронавируса, поэтому повышенной патогенности и других неприятных сюрпризов от нее не ждут.

Видео дня

Общую позицию 13 ноября высказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обнародовав обновленные рекомендации по борьбе с COVID-19. Главная новость: изменилась система оценки опасности коронавируса, циркулирующие сейчас варианты считаются менее опасными. Более того, эксперты ВОЗ исключили людей старше 65 лет из группы высокого риска, переведя их в группу "среднего риска". Понижена степень риска и для людей с хроническими заболеваниями, раком и рядом других болезней. Все они раньше попадали в категорию высокого риска - и подлежали первоочередной вакцинации.

"Средний уровень риска определен: для людей старше 65 лет, людей, которые страдают ожирением, диабетом и/или хроническими заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких, заболевания почек или печени, рак. Люди с ограниченными возможностями и с сопутствующими хроническими заболеваниями находятся в группе умеренного риска, с возможным уровнем госпитализации 3 процента", - говорится в официальном сообщении ВОЗ. Новый подход поможет медицинским работникам принимать решение о госпитализации.

Что касается лечения, тут тоже произошли некоторые изменения. ВОЗ по-прежнему продолжает рекомендовать специфические противовирусные препараты пациентам с умеренным и высоким риском госпитализации. Что касается людей с низким риском госпитализации, им рекомендовано симптоматическое лечение (в частности, жаропонижающие и обезболивающие), а противовирусные лекарства не нужны.

Такой подход объяснила профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Избирательность применения антивирусных лекарств связана с их возможным негативным воздействием на печень - если риск постковидных осложнений не высок, можно обойтись и без специфической терапии. А если все же ее применять - то надо осторожнее обходиться с жаропонижающими.

"Ибупрофен предпочтительнее парацетамола, который также не лучшим образом влияет на печень", - пояснила профессор.

Минздрав России также обновил рекомендации по лечению COVID. Для терапии пациентов, требующих госпитализации, добавлены отечественные препараты, снижающие риск развития дыхательной недостаточности. При этом специфические антивирусные лекарства по-прежнему могут применяться при амбулаторном лечении.

Что касается вакцинации, как сообщила Анна Попова, в этом сезоне "риски возможных осложнений таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида". При этом от гриппа прививку сделать надо, подчеркнула главный государственный санитарный врач.

Между тем, подъем заболеваемости "простудными" инфекциями связан не только с COVID и гриппом, но также с РСВ - респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). В России всплеск только начался, а в США СМИ сообщают о "тридемии" (то есть эпидемии, вызванной сразу тремя вирусами) - в детских больницах заполнено уже 80 процентов мест и в большинстве это именно РСВ.

Понижена степень риска для пожилых старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

Грозит ли "тридемия" россиянам? На этот вопрос "РГ" ответила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"На самом деле, ничего необычного в тридемии нет: вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и COVID являются так называемыми "зимними" вирусами. Коронавирусы, например, обычно активизируются с ноября по апрель, РВС активно может о себе заявить еще в сентябре и также обычно циркулирует до апреля-мая. Эпидемии гриппа в разные годы встречались в интервале от октября-ноября по февраль-март. Ежегодно осенью растет заболеваемость также и ОРВИ. Может меняться лишь состав возбудителей".

Как говорит эксперт, все эти инфекции могут приводить к развитию вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии, давать осложнения на другие органы и системы (сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную и др.). Но ничего нового, как и новых угроз, в такой ситуации нет. Она повторяется из года в год, не случайно зимний период специалисты именуют "эпидемическим сезоном".

"Безусловно, люди с сопутствующей патологией входят в группу риска по тяжелому течению респираторных инфекций. Но бывает и так, что на первый взгляд совершенно здоровый до этого человек также может заболеть тяжело. В любом случае лучше не рисковать. Если кто-то еще не сделал прививку от гриппа, сейчас не поздно это сделать", - говорит Пшеничная.

Чтобы уменьшить риск заразиться, нужно использовать общие "барьерные" методы защиты: чаще мыть руки с мылом, приходя домой, умыться и промыть нос, обрабатывать антисептиком гаджеты и клавиатуру компьютера, надевать маску в общественных местах.

Между тем