Врачи назвали причины сахарного диабета

По данным ВОЗ, в мире 422 миллиона человек страдают сахарным диабетом. Их количество увеличивается и в России, у нас таких пациентов больше 10 миллионов. В 1991 году по инициативе Международной федерации диабета и Всемирной организации здравоохранения учреждена эта дата, чтобы как можно больше людей узнали о сахарном диабете. Что становится причиной заболевания и как российских пациентов обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы крови, «Парламентской газете» рассказали главный внештатный детский эндокринолог Минздрава, научный руководитель Института детской эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава, академик РАН Валентина Петеркова и замдиректора Государственного научного центра эндокринологии Минздрава по научной работе, академик РАН Галина Мельниченко.

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— Валентина Александровна, Галина Афанасьевна, что становится причиной диабета?

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В. П.: — Сначала надо напомнить, что есть два вида болезни — сахарный диабет 1-го типа и 2-го типа. Причиной первого становится образование антител к островковым клеткам поджелудочной железы и их продуктам, что приводит к инсулиновой недостаточности и повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому этот тип диабета требует постоянной заместительной терапии инсулином. Диабет 1-го типа чаще выявляют у детей или молодых людей. А сахарный диабет 2-го типа больше свойственен людям в возрасте и особенно пожилым. Заболевание часто спровоцировано ожирением. Раньше первый вид болезни назывался «диабет тощих», а второй — «диабет толстых».

— Как уберечь себя от этой болезни?

В. П.: — Уберечь себя от сахарного диабета 1-го типа пока невозможно, к сожалению. Но важно, чтобы люди знали о начальных проявлениях болезни, в этом, кстати, помогает и проведение Всемирного дня борьбы с диабетом. Если у человека неутолимая жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание, общая слабость и головная боль, он теряет вес, несмотря на повышенный аппетит, нужно обратиться к врачу. Важно вовремя заметить эти симптомы, это поможет избежать диабетического кетоацидоза и комы.

А вот с диабетом 2-го типа ситуация другая. В этом случае сохранить свое здоровье можно, придерживаясь правильного образа жизни.

— В сентябре директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева сообщила, что имели место проблемы с обеспечением пациентов с диабетом средствами непрерывного мониторинга глюкозы. С чем это было связано?

Г. М.: — Трудности возникли из-за санкционной политики западных стран и коснулись только отдельных изделий, по которым у нас уже есть альтернатива. В целом обеспечение детей средствами непрерывного мониторинга это не затронуло.

— Минздрав подготовил изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения», согласно которым регионам предоставят субсидии из федерального бюджета, чтобы обеспечить детей с сахарным диабетом 1-го типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Какова сейчас ситуация с обеспечением такими системами детей и взрослых?

Г. М.: — Решать сложившиеся проблемы в лечении сахарного диабета поможет федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Благодаря этой программе выделены средства на обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа системами непрерывного мониторинга глюкозы крови. Надо сказать, что сама эта технология является огромным достижением мировой медицины в лечении болезни, так как позволяет без прокалывания пальца получать информацию о содержании глюкозы в крови в любое время. Этот метод, во-первых, облегчает жизнь ребенка и родителей, а во-вторых, позволяет улучшить компенсацию заболевания, предотвратить осложнения и достичь хорошей продолжительности жизни. Сейчас в России зарегистрировано четыре медицинских изделия для непрерывного мониторинга глюкозы. Обеспечивают этими средствами за счет субъектов. А целевое финансирование позволит дополнительно поддержать регионы, так как это дорогостоящие изделия и их приобретение несет большую финансовую нагрузку на региональное здравоохранение.

В. П.: — Обеспечение непрерывным мониторингом глюкозы взрослых — вопрос ближайшего будущего.

— К слову, о федеральном проекте. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава — один из его разработчиков. Поделитесь, пожалуйста, подробностями программы.