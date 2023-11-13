Флюорография или рентген лёгких? Врач объяснила разницу и рассказала, что лучше

Терапевт Лисицкая: флюорографию назначают для диагностики болезни на ранней стадии. Это исследование характеризуется меньшим облучением, поэтому его для профилактики рекомендуют делать каждый год. Для самих больниц этот способ обследования более выгоден по сравнению с рентгеном грудной клетки. О том, чем отличаются друг от друга эти две процедуры, «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.

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Как сообщила медик, рентген органов грудной клетки (ОГК) предназначен для выявления широкого круга болезней, с его помощью можно посмотреть пищевод, сердце и кровеносные сосуды, лёгкие и дыхательные пути.

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Вероника Лисицкая – врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Применяется рентгенография ОГК и для диагностики проблем с позвоночником и костями грудной клетки.

Она уточнила, что изображение записывается на специальную плёнку и обладает высоким разрешением — картинка позволяет определить тени размером до 2 мм.

«Флюорография, в свою очередь, является скрининговым методом диагностики заболеваний лёгких. Особенно — рака и туберкулеза. Этот метод характеризуется меньшей дозой облучения и является более экономически эффективным для больниц», — продолжила Лисицкая.

Полученное изображение фиксируется на оптическом приборе или рентгеновском экране и записывается на небольшой плёнке.

«Флюорография используется для первичной диагностики аномальных изменений в лёгких на ранних стадиях. При подозрении же на болезнь рекомендуется назначение рентгенографии лёгких в двух проекциях: прямой и боковой», — объяснила собеседница «Секрета».

Она отметила, что только врач может определить, какое исследование необходимо именно вам, так как они имеют существенные различия. Флюорографию нужно проходить каждый год, даже если никаких болячек и жалоб нет.

«Рентгенография же назначается только при серьёзных показаниях и используется для уточнения или установления правильного диагноза, когда требуется определить очаг, вид и степень поражений, и не применяется в профилактических целях», — заключила эксперт.