Могут ли люди с шизофренией полноценно работать в коллективе, объясняет психиатр Казанцев
Шизофрения – не тот диагноз, когда человек обязательно должен быть агрессивным с другими людьми или слабоумным. «ФедералПресс» узнал подробнее об этом у психиатра Алексея Казанцева.
«Люди с шизофренией, конечно, могут быть полноценными сотрудниками коллектива. Они не слабоумны. Есть много пациентов, которые с психическими заболеваниями гениальны в своем роде: писатели, художники, математики», – сказал врач.
Также Казанцев объяснил, как распознать по внешним признакам, что с коллегой что-то не так. По его словам, если человек спокойный, а потом резко становится маниакальным, с бредовыми идеями, это говорит о проблемах с психикой.
«Если вы видите, что коллега стал агрессивным, нужно подать сигнал руководству. Когда его состояние переходит все рамки (становится из ряда вон выходящим), то, конечно, необходимо вызвать психиатрическую бригаду, которая установит, требуется ли гражданину недобровольная госпитализация в специализированную клинику», – добавил психиатр.