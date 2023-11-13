Могут ли люди с шизофренией полноценно работать в коллективе

Шизофрения – не тот диагноз, когда человек обязательно должен быть агрессивным с другими людьми или слабоумным. «ФедералПресс» узнал подробнее об этом у психиатра Алексея Казанцева .

«Люди с шизофренией, конечно, могут быть полноценными сотрудниками коллектива. Они не слабоумны. Есть много пациентов, которые с психическими заболеваниями гениальны в своем роде: писатели, художники, математики», – сказал врач.

Также Казанцев объяснил, как распознать по внешним признакам, что с коллегой что-то не так. По его словам, если человек спокойный, а потом резко становится маниакальным, с бредовыми идеями, это говорит о проблемах с психикой.