Терапевт рассказала, как справиться с герпесом

Терапевт Белоусова рассказала, как справиться с герпесом
Вылечить герпес, который проявляется в виде высыпания на губе, невозможно. По словам врача-терапевта, если вирус герпеса попал в организм, он остается там навсегда. Однако он может перейти в спящий режим и давать о себе знать только при провоцирующих факторах.
Например, при перегревании, ослаблении иммунитета, менструации, беременности, стрессе, злоупотреблении спиртным или инфекционных заболеваниях, рассказала врач в разговоре с «Почему болит».
Обычно высыпание проходит через 7-10 дней, но правильно подобранное лечение может ускорить этот процесс, рассказала врач.
В качестве терапии Белоусова рекомендовала использование наружных мазей и приём противовирусных препаратов. Вскрывать пузырьки и снимать корочки при этом нельзя.