Ученые предупредили, что сахарный диабет значительно сокращает жизнь

Научный коллектив под руководством специалистов из Кембриджского университета и университета Глазго обнаружил, что сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 14 лет. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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В исследовании приняли участие около 1,5 миллиона человек из 19 стран мира. Работа британских ученых была основана на данных двух крупных международных исследований на тему влияния сахарного диабета на продолжительность жизни человека. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и зафиксировали, в каком возрасте у них было диагностировано заболевание.

Выяснилось, что чем раньше был выявлен сахарный диабет второго типа, тем сильнее сокращалась продолжительность жизни человека. Ученые подсчитали, что испытуемые, у которых обнаружили диабет в возрасте 30 лет, уходили из жизни примерно на 14 лет раньше, чем здоровые люди. У людей, у которых заболевание было выявлено в возрасте 40 лет, продолжительность жизни сокращалась на десять лет. Испытуемые, узнавшие о своем диагнозе в 50 лет, жили на 6 лет меньше.