Россиянам рассказали, какие лекарства не стоит закупать впрок

«Самый простой пример — антибиотики. В определенных случаях бактериальная инфекция приобретает резистентность к тому или иному препарату, из-за чего врачу приходится заменять его другим. Аналогичная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится длительное время принимать одни и те же препараты. Дозировка и продолжительность курса тоже корректируются, поэтому сложно самостоятельно рассчитать, какое количество лекарств потребуется. Прежде чем закупаться впрок, проконсультируйтесь с врачом, который решит, насколько целесообразно это делать. Совет касается и тех, кто принимает конкретные лекарства для лечения хронических заболеваний. Лучше уточнить у врача, в каких объемах приобретать необходимые препараты и существуют ли аналоги», — подчеркнул он.