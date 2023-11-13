Какие лекарства не стоит закупать впрок

Не следует без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты, так как лекарство в процессе лечения может измениться, если станет менее эффективным. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на руководителя отдела качества фармологистического оператора NC Logistic Станислава Смирнова.

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В пример он привел антибиотики. Бактериальная инфекция может приобретать резистентность к тому или иному препарату, поэтому специалист меняет его на другой. Подобная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится долго принимать одни и те же препараты.

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Специалист объяснил, что на данный момент аптеки бесперебойно получают зарубежные препараты, российские же фармацевтические компании наращивают объемы производства, выпускают качественные аналоги, поэтому необходимость покупать лекарства впрок отсутствует.

По его информации, многие все равно предпочитают запасаться препаратами на несколько месяцев вперед, из-за чего создается искусственный дефицит.

"В итоге лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения. При этом не все из приобретенных лекарств могли бы использоваться в будущем", – сказал эксперт.

Смирнов подчеркнул, что с небольшим запасом можно покупать "ходовые" препараты, а именно жаропонижающие и обезболивающие. Они не пропадут с аптечных полок, потому что имеют множество аналогов.

Отмечается, что из-за того, что в аптечке скапливаются препараты, сложно контролировать их срок годности. Также для каждого лекарства производители устанавливают определенные температурные и влажностные условия, их редко соблюдают. Между тем несоблюдение условий хранения приводит к сокращению срока годности лекарства, снижаются фармакологические свойства и качества.

Эксперт посоветовал хранить препараты согласно требованиям инструкции, а также проводить ревизию аптечки раз в полгода.

Ранее в Минздраве назвали стабильной ситуацию с наличием лекарств в стране. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент отечественные фармпредприятия выпускают для рынка РФ 80% жизненно необходимых и важнейших препаратов. Это, объяснил он, гарантирует стабильность цен на лекарства.