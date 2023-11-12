Врач предупредила о риске депрессии из-за невылеченного неврита

Врач Демьяновская предупредила о риске депрессии из-за невылеченного неврита. Неврит — это народное название невралгии тройничного нерва. Она проявляется приступами острой жгучей боли, похожей на внезапный удар током, в области глаза, зубов, дёсен, носа, щеки, виска, за ушами. Врач-невролог, к. м. н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как облегчить состояние при неврите.

Невралгия тройничного нерва: что это и почему возникает

Видео дня

У человека всего 12 пар черепно-мозговых нервов, которые отходят от ствола головного мозга. Тройничный — самый крупный из них. Он делится на три ветви, каждая из которых отвечает за связь определённой области лица с центральной нервной системой, пояснила невролог.

Невралгия появляется, когда корешок тройничного нерва в месте выхода из головного мозга контактирует с сосудом. Хотя сам нерв и его ветви могут поражаться на любом участке. Тогда приступ неврита может вызвать сильное переохлаждение лица или инфекционное заболевание вроде опоясывающего лишая.

Боль при невралгии тройничного нерва обычно длится всего несколько секунд, но такие кратковременные приступы могут повторяться десятки раз за сутки. Причём спровоцировать их может что угодно: от жевания до улыбки.

Как помочь себе при приступе неврита

Поскольку боль возникает внезапно, важно облегчить своё состояние до того, как вы попадёте к врачу. Помогают в этом обезболивающие и противосудорожные лекарственные препараты, сказала невролог.

Также она настоятельно рекомендовала исключить спусковые крючки, то есть условия, провоцирующие приступ. К примеру, если невралгия проявляется, когда вы идёте по улице в ветреный день, стоит защитить лицо капюшоном. А если приступ провоцирует слишком горячая или холодная еда — следить за температурой блюд.

Когда причина невралгии связана с конфликтом тройничного нерва и сосуда, может потребоваться нейрохирургическая операция, предупредила эксперт в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Как лечат неврит без операции

физиотерапию,

сеансы иглоукалывания,

занятия йогой,

медитации,

ароматерапию,

мануальные практики. Пациентам с невралгией тройничного нерва не всегда нужна операция, врач может также посоветовать:

Пытаться перетерпеть приступы неврита бесполезно, предупредила эксперт. Если с болезнью ничего не делать, она будет прогрессировать. Приступы боли будут повторяться чаще. Это неизбежно будет влиять на эмоциональное состояние человека, вплоть до того, что он, опасаясь боли, будет отказываться от пищи и воды, а из-за переживаний впадёт в депрессию, отметила невролог.

О чём говорит боль в разных частях головы

Каждый из нас хоть раз сталкивался с головной болью. Однако сам по себе такой симптом может быть признаком очень многих заболеваний разной степени тяжести, рассказывали «Секрету» неврологи.

боль в области лба, скул и носа может говорить о синусите,

боль в затылке и шее может быть вызвана напряжением и стрессом, а ещё мигренью,

глазная боль может в том числе указывать на проблемы с глазами, например, глаукому,

а вот ушная боль не всегда намекает на проблемы в ушах — она может возникать и при заболеваниях челюсти и зубов. Многое зависит, например, от того, в каком именно месте появляется боль: