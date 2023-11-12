Врач Беляева озвучила признаки дефицита витамина D
Большую часть года наш организм нуждается в дополнительном источнике «солнечного» витамина.
На это может указывать плохое настроение, вплоть до развития депрессивного состояния.
Еще одним признаком нехватки витамина D является проблемы с зубами и полостью рта.
Кроме этого, человек может испытывать боли в костях и мышцах. Иногда из-за дефицита витамина D кожа становится более чувствительная к ушибам, нередко появляются гематомы даже от незначительного контакта. Также ломкими становятся кости.
Нехватка витамина D может выражаться в общей болезненности человека. Это происходит из-за подавленности иммунитета, сообщает «Медикфорум».
А еще витамин D влияет на функционирование ЖКТ.
Однако прежде чем начать принимать этот витамин, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, поскольку переизбыток витамина D вреден для организма.