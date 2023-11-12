Врач Беляева озвучила признаки дефицита витамина D

Большую часть года наш организм нуждается в дополнительном источнике «солнечного» витамина.

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На это может указывать плохое настроение, вплоть до развития депрессивного состояния.

Еще одним признаком нехватки витамина D является проблемы с зубами и полостью рта.

Кроме этого, человек может испытывать боли в костях и мышцах. Иногда из-за дефицита витамина D кожа становится более чувствительная к ушибам, нередко появляются гематомы даже от незначительного контакта. Также ломкими становятся кости.

Нехватка витамина D может выражаться в общей болезненности человека. Это происходит из-за подавленности иммунитета, сообщает «Медикфорум».

А еще витамин D влияет на функционирование ЖКТ.