Топ-5 способов быстро восстановить севший голос

В сезон простуд частая проблема - севший голос. Ларингит - воспаление слизистых оболочек гортани и голосовых связок, из-за чего голос и становится хриплым, а то и вовсе исчезает. Вызвать его могут и вирусные, и бактериальные инфекции - поэтому лечение должен назначить врач-оториноларинголог. Но есть правила, соблюдая которые можно быстрее избавиться от хрипоты, - о них рассказали эксперты телеканала "Доктор".

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Вот эти советы:

1. Дышите влажным воздухом

В отопительный сезон воздух в помещении очень сухой - и это плохо сказывается на состоянии слизистых носа и горла. Поэтому нужно пользоваться увлажнителем, небулайзером. Поможет и ежедневная влажная уборка, и мокрое полотенце на батарее.

2. Не говорите даже шепотом

Напрягать воспаленные голосовые связки - просто опасно, многие это инстинктивно чувствуют и стараются говорить шепотом. И делают ошибку, потому что при шепоте голосовые связки напрягаются еще сильнее. Самый простой и верный способ побыстрее вернуть голос - просто помолчать.

3. Не используйте сосудосуживающие капли

Во время простуды страдает не только горло - очень часто заложен нос, и приходится применять сосудосуживающие капли. Но надо учесть: они сушат носоглотку и затягивают выздоровление. К тому же ежедневное использование таких капель вызывает зависимость, поэтому если можно обойтись без них - лучше обойтись.

4. Полощите горло солевым раствором

Половина чайной ложки соли на стакан воды - такой раствор отлично увлажняет горло. Но "пересаливать" не надо - более крепкий раствор, наоборот, пересушит и без того воспаленные слизистые.

5. Прогревайте горло