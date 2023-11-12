Профессор назвала малоизвестные симптомы развития сахарного диабета

Сахарный диабет — это серьёзное заболевание, которое ведёт к повреждению сосудистой стенки и оболочки нервных клеток. Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская перечислила неожиданные симптомы, которые могут сигнализировать об опасном для жизни состоянии.

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При сахарном диабете поражаются периферические нервы. Это может проявляться болью, онемением, неприятными ощущениями жжения и покалывания. В первую очередь страдают конечности, особенно ноги.

Эти симптомы могут появиться внезапно и быть достаточно выраженными, что значительно снижает качество жизни человека, создаёт трудности для передвижения, вызывает сильные боли, становится причиной плохого настроения и социальной дезадаптации.