Признаки на ногах: профессор назвала малоизвестные симптомы развития сахарного диабета
Сахарный диабет — это серьёзное заболевание, которое ведёт к повреждению сосудистой стенки и оболочки нервных клеток. Доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская перечислила неожиданные симптомы, которые могут сигнализировать об опасном для жизни состоянии.
При сахарном диабете поражаются периферические нервы. Это может проявляться болью, онемением, неприятными ощущениями жжения и покалывания. В первую очередь страдают конечности, особенно ноги.
Эти симптомы могут появиться внезапно и быть достаточно выраженными, что значительно снижает качество жизни человека, создаёт трудности для передвижения, вызывает сильные боли, становится причиной плохого настроения и социальной дезадаптации.
Отметим, что классическими симптомами диабета являются постоянная жажда, сильный голод, частое мочеиспускание.