Как может измениться характер после инсульта
Невролог Гайфутдинов: после инсульта у пожилых нередко возникает психоз. Многим людям в возрасте приходится пережить инсульт — и прекрасно, когда его действительно получается пережить. Но и после него может произойти множество неприятных изменений, например постинсультный психоз. Первые признаки могут появиться спустя уже 5 месяцев.
Как объяснил невролог Рустем Гайфутдинов, психоз после инсульта возникает не у всех, а всего у 37% людей, но это тоже значительные цифры. Спустя 5 месяцев после приступа могут появиться первые признаки, но зачастую может пройти 5 спокойных лет, пока близкие заметят, что что-то не так.
Признаки психоза:
- депрессия;
- спутанность сознания;
- ухудшение слуха и зрения;
- агрессия по любому поводу (возникает более чем у 20% людей);
- галлюцинации и бред (только у агрессивных);
- забывчивость;
- бессонница и кошмары;
- тревожность;
- фобии.
У кого может возникнуть психоз? У людей с:
- возрастом выше 65 лет;
- деменцией;
- нарушениями работы мозга;
- неврологическими нарушениями;
- метаболическими расстройствами;
- длительным стрессом;
- почечной недостаточностью.
Медик отметил, что агрессия чаще всего проявляется у мужчин, причём если гневные вспышки могут начаться спустя 5 месяцев после инсульта, то бред и галлюцинации могут появиться не раньше 5 лет. К слову, психоз в целом увеличивает смертность пенсионеров в следующие 5–10 лет в 3 раза.
Как лечить постинсультный психоз
Сперва нужно обратиться к врачу.
Тот назначит психофармакотерапию, то есть лечение препаратами антипсихотического типа, которые снимают самые серьёзные симптомы.
После этого новым курсом препаратов выводят пациента на ремиссию.
А затем закрепляют результат психотерапией и социальной реабилитацией.
Как распознать инсульт?
Пригодится система УДАР — это аббревиатура, которая содержит в себе самые основные шаги. Проверять состояние человека, если есть подозрение на инсульт, нужно по:
У — улыбке (есть ли искривление лица с одной стороны).
Д — движениям (есть ли слабость в руки и/или ноге с одной стороны).
А — артикуляция (есть ли проблемы с речью и произношением).
Р — решение, которое нужно принять, если есть хоть один из вышеперечисленных признаков (нужно срочно в больницу).