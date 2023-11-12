Как может измениться характер после инсульта

Невролог Гайфутдинов: после инсульта у пожилых нередко возникает психоз. Многим людям в возрасте приходится пережить инсульт — и прекрасно, когда его действительно получается пережить. Но и после него может произойти множество неприятных изменений, например постинсультный психоз. Первые признаки могут появиться спустя уже 5 месяцев.

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Как объяснил невролог Рустем Гайфутдинов, психоз после инсульта возникает не у всех, а всего у 37% людей, но это тоже значительные цифры. Спустя 5 месяцев после приступа могут появиться первые признаки, но зачастую может пройти 5 спокойных лет, пока близкие заметят, что что-то не так.

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Признаки психоза:

депрессия;

спутанность сознания;

ухудшение слуха и зрения;

агрессия по любому поводу (возникает более чем у 20% людей);

галлюцинации и бред (только у агрессивных);

забывчивость;

бессонница и кошмары;

тревожность;

фобии.

У кого может возникнуть психоз? У людей с:

возрастом выше 65 лет;

деменцией;

нарушениями работы мозга;

неврологическими нарушениями;

метаболическими расстройствами;

длительным стрессом;

почечной недостаточностью.

Медик отметил, что агрессия чаще всего проявляется у мужчин, причём если гневные вспышки могут начаться спустя 5 месяцев после инсульта, то бред и галлюцинации могут появиться не раньше 5 лет. К слову, психоз в целом увеличивает смертность пенсионеров в следующие 5–10 лет в 3 раза.

Как лечить постинсультный психоз

Сперва нужно обратиться к врачу.

Тот назначит психофармакотерапию, то есть лечение препаратами антипсихотического типа, которые снимают самые серьёзные симптомы.

После этого новым курсом препаратов выводят пациента на ремиссию.

А затем закрепляют результат психотерапией и социальной реабилитацией.

Как распознать инсульт?

Пригодится система УДАР — это аббревиатура, которая содержит в себе самые основные шаги. Проверять состояние человека, если есть подозрение на инсульт, нужно по:

У — улыбке (есть ли искривление лица с одной стороны).

Д — движениям (есть ли слабость в руки и/или ноге с одной стороны).

А — артикуляция (есть ли проблемы с речью и произношением).