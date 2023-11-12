Перечислены симптомы повышения давления

При повышенном давлении человек часто может чувствовать себя хорошо, однако все же есть несколько признаков, которые могут сигнализировать о недуге. Об этом сообщил RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

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Он отметил, что гипертонию выявить без специального оборудования, например, тонометра, невозможно. Дело в том, что при длительно повышенном давлении рецепторы в сосудах частично утрачивают чувствительность и организм перестаёт замечать изменения. Поэтому даже люди с опасным уровнем давления могут до последнего не знать об этом.

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Однако есть несколько неспецифических признаков, которые могут сигнализировать о проблеме. Одним из самых частых — головная боль.

«При гипертонии она обычно возникает в утренние часы и локализуется в области затылка. Головные боли могут сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела. Эти симптомы возникают из-за изменений в кровотоке внутри сосудов головного мозга», — заявил эксперт.

Также непрекращающийся или периодический шум в ушах или ухудшение зрения могут говорить о проблеме. Еще нередко люди с гипертонией жалуются на мелькание мушек перед глазами. Эти симптомы проявляются из-за того, что кровь циркулирует под более высоким давлением и, как следствие, растет нагрузка на мелкие сосуды. В итоге кровообращение органов нарушается, отчего они хуже работают.

Еще при гипертонии у человека может сильнее и быстрее биться сердце, особенно во время физической нагрузки. Дело в том, что повышенное артериальное давление требует от сердца больших усилий для перекачивания крови через сосуды. Как результат — человек с гипертонией часть сталкивается еще и с отдышкой.

«Этот симптом возникает из-за того, что тканям и органам не хватает кислорода и организм пытается компенсировать это увеличением частоты дыхания. Длительная работа сердца в усиленном режиме может привести к повышенной утомляемости и общему ослаблению организма», — пояснил специалист.

У людей с чувствительной кожей при повышенном давлении часто краснеет лицо, отметил врач. Это реакция организма на попытку нормализовать давление.

Ещё один симптом, который должен насторожить, — частое мочеиспускание, особенно ночью, предупредил Банный.

Симптомы далеко не всегда могут указывать именно на гипертонию. Тем не менее при них лучше обратиться к врачу и пройти обследование, заключил врач.