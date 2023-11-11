Россиянам напомнили об их правах на бесплатную медпомощь

Если лечащий врач назначил пациенту УЗИ, МРТ, КТ или консультацию у профильного специалиста, то эта помощь должна быть оказана бесплатно и в ограниченные сроки, которые определены в программе госгарантий. Об этом "РГ" рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

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Он напомнил, что предельный срок оказания такой медпомощи составляет четырнадцать дней, а в отдельных случаях может быть еще меньше. Так, для пациентов с подозрением на онкологию консультация врачей-специалистов должна быть проведена не позднее трех рабочих дней с момента выдачи направления, а выполнить назначенную врачом диагностическую процедуру человеку обязаны в течение семи рабочих дней.

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Если медицинская организация не соблюдает указанные сроки или предлагает пациенту оплатить медуслугу, например, из-за отсутствия талонов на обследование в поликлинике, то это считается ущемлением его прав, говорит Кузнецов. По его словам, в такой ситуации человеку необходимо обратиться в свою страховую компанию, которая организует врачебную консультацию или необходимое обследование в другом медучреждении.

Вице-президент ВСС подчеркнул, что в российском законодательстве право гражданина России на бесплатную медицинскую помощь закреплено в целом своде законов, включая Конституцию, которая разъясняет, что все государственные и муниципальные учреждения здравоохранения должны оказывать медицинскую помощь бесплатно за счет средств бюджетов разных уровней, страховых взносов и других поступлений.

При этом они могут оказывать медуслуги на коммерческой основе, но только в том случае, если пациент захотел получить их по своему желанию. На этапе заключения договора медучреждение обязано предупредить гражданина, что такую же медпомощь и в таком же объеме он может получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Это требование прописано в правилах оказания платных медицинских услуг, которые в этом году были приняты в обновленной редакции.