В Башкирии врачи извлекли ленточного червя из печени пациентки

В Башкирии в республиканской клинической больнице спасли жизнь пациентки из Куюргазинского района, у которой было диагностировано редкое заболевание — эхинококкоз. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

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Заболевание было обнаружено во время работы "врачебного десанта". Специалист ультразвуковой диагностики городской больницы Кумертау осматривала пациентов в деревне Кинья-Абыз. У одной из женщин в печени была обнаружена киста, пациентку отправили на дополнительное обследование, у нее был диагностирован эхинококкоз — заражение ленточным паразитом.

"Своевременное обследование помогло избежать печальных последствий. Ведь киста постепенно разрастается, что приводит к сдавливанию тканей, а это может спровоцировать разрыв. Когда это происходит, паразит оказывается в кровеносной системе и распространяется по всем органам и тканям", — отметил Айрат Рахматуллин.

Пациентку успешно прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина выписана на амбулаторное лечение.