Онкологи объяснили, кто становится жертвой рака кишечника - есть еда хуже сахара

Врачи предупреждают: порядка 80% всех форм рака ассоциируются с влиянием на организм канцерогенов. О вреде колбасы специалисты говорят постоянно. При этом одним их самых вредных вариантов является употребление на регулярной основе копченых изделий.

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Хирург и онколог Иван Карасев подчеркнул в своем Telegram-канале, что колбаса это тот продукт, который не должен присутствовать в рационе человека постоянно.

Копченая же колбаса это "продукт переработанного мяса, который представляет собой обрезки жира, которые смешали с усилителями вкуса". Ничего полезного в такой смеси нет.

Наиболее вредны, с точки зрения воздействия на организм канцерогенов, продукты горячего копчения. Холодное копчение в этом смысле менее опасно.

Иван Карасев напомнил, что образование полипов в кишечнике, которые могут переродиться в рак, также связано с неправильным питанием. А именно - избытком жареных, острых и жирных блюд в рационе. И, конечно, копченого.

Как ранее отметил онколог Александр Серяков, 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны целой пачке сигарет. В результате риск развития рака толстой кишки возрастает на 18 процентов, если каждый день есть переработанные мясные продукты.