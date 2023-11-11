Онкологи объяснили, кто становится жертвой рака кишечника - есть еда хуже сахара
Врачи предупреждают: порядка 80% всех форм рака ассоциируются с влиянием на организм канцерогенов. О вреде колбасы специалисты говорят постоянно. При этом одним их самых вредных вариантов является употребление на регулярной основе копченых изделий.
Хирург и онколог Иван Карасев подчеркнул в своем Telegram-канале, что колбаса это тот продукт, который не должен присутствовать в рационе человека постоянно.
Копченая же колбаса это "продукт переработанного мяса, который представляет собой обрезки жира, которые смешали с усилителями вкуса". Ничего полезного в такой смеси нет.
Наиболее вредны, с точки зрения воздействия на организм канцерогенов, продукты горячего копчения. Холодное копчение в этом смысле менее опасно.
Иван Карасев напомнил, что образование полипов в кишечнике, которые могут переродиться в рак, также связано с неправильным питанием. А именно - избытком жареных, острых и жирных блюд в рационе. И, конечно, копченого.
Как ранее отметил онколог Александр Серяков, 50 граммов сырокопченой колбасы по канцерогенности равны целой пачке сигарет. В результате риск развития рака толстой кишки возрастает на 18 процентов, если каждый день есть переработанные мясные продукты.
Врач уточнил, что при копчении выделяется дым, содержащий большое количество вредных веществ. Среди них есть такие, канцерогенная активность которых уже доказана.