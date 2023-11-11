Множество американцев заразились после использования индийских глазных капель
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США запретило продажу в стране глазных капель, произведённых индийской компанией Kilitch Healthcare India Ltd. из города Нави Мумбай.
FDA начало бить тревогу по поводу огромного количества американцев, заболевших после использования десятков наименований глазных капель, произведённых в Индии. Эти препараты продавались в крупных розничных сетях, таких как Walmart, CVS, Target, Rite Aid.
После использования капель у людей развивались глазные инфекции, что в некоторых случаях приводило к ухудшению и даже потере зрения.
FDA также опубликовало отчёт, в котором указано, что капли были заражены различными агрессивными патогенами из-за несоблюдения санитарных требований на производстве рабочими, ходившими в цехах босиком и бравшимися грязными руками за оборудование и сырьё. А отчёты о проведённом санитарном тестировании оказались ложью.
В связи с этим FDA запретило продажу всех препаратов Kilitch Healthcare India Ltd. в США. Также компания обязана отозвать все капли, которые уже продаются.