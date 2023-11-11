Множество американцев заразились после использования индийских глазных капель

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США запретило продажу в стране глазных капель, произведённых индийской компанией Kilitch Healthcare India Ltd. из города Нави Мумбай.

© Ferra.ru

FDA начало бить тревогу по поводу огромного количества американцев, заболевших после использования десятков наименований глазных капель, произведённых в Индии. Эти препараты продавались в крупных розничных сетях, таких как Walmart, CVS, Target, Rite Aid.

После использования капель у людей развивались глазные инфекции, что в некоторых случаях приводило к ухудшению и даже потере зрения.

FDA также опубликовало отчёт, в котором указано, что капли были заражены различными агрессивными патогенами из-за несоблюдения санитарных требований на производстве рабочими, ходившими в цехах босиком и бравшимися грязными руками за оборудование и сырьё. А отчёты о проведённом санитарном тестировании оказались ложью.