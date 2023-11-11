Blood: риск тромбов снижается через две недели после отмены противозачаточных

Исследование показало, что риск тромбообразования, повышенный из-за приема гормональных контрацептивов, возвращается к норме в течение двух-четырех недель после прекращения использования этих средств. Работа опубликована в журнале Blood.

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В эксперименте приняли участие 66 женщин, принимавших комбинированные гормональные противозачаточные средства. Они предотвращают беременность, высвобождая гормоны эстроген и прогестин, которые препятствуют наступлению овуляции.

Исследователи из Университетской клиники Женевы собрали образцы крови женщин в шести временных точках и сравнили их с образцами контрольной группы из 28 женщин, которые не использовали гормональные противозачаточные средства.

Показатели крови, указывающие на риск тромбообразования, были выше у участниц, которые использовали противозачаточные средства. К 12 неделе, однако, эти биомаркеры у них были такими же, как у контрольной группы. При этом уровни показателей риска тромбоза в крови снизились на 80% в первые две недели после отмены гормонов.

Известно, что гормональные контрацептивы, в том числе противозачаточные таблетки, повышают относительный риск образования тромбов примерно в три раза. При этом абсолютный риск невелик: лишь у 10 из 10 тысяч женщин, принимающих эстрогенсодержащие противозачаточные средства, ежегодно возникают тромбы. Но в некоторых случаях рекомендуется отменить прием гормонов, чтобы снизить риск тромбообразования, например, перед крупными операциями.