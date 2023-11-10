Ученые заявили, что отеки ног повышают риск развития рака

«Были проанализированы данные 4437 пациентов с подтвержденной лимфедемой нижних конечностей (отеками). По сравнению с контрольной группой без этого заболевания они имели повышенный риск базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи», – говорится в публикации.

При этом были и пациенты, у которых обычно отекала одна нога. У них вероятность развития рака кожи на пораженной конечности была почти в три раза выше, чем на здоровой, пишет «Газета.ру». Как сообщал «ФедералПресс» ранее, врач Мухина назвала 6 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике. Фото: unsplash.com