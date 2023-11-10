Какова вероятность подхватить одновременно грипп, ковид и ОРВИ

Инфекционист: человек может заразиться одновременно ковидом, гриппом и ОРВИ. К последней группе относятся самые разные респираторные инфекции — аденовирусы, риновирусы, пневмококки и т. п. При этом реальных случаев заражения даже только двумя инфекциями — гриппом и коронавирусом — достаточно мало. Главврач лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, как защититься от тройной эпидемии.

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"Заразиться гриппом, коронавирусом и каким-нибудь другим ОРВИ одновременно можно, но только теоретически", — сказал Поздняков изданию КП-Томск.

Такие случаи крайне редки, потому что вирусы конкурируют друг с другом внутри человеческого организма. Поэтому даже при одновременном проникновении одни инфекции будут подавлять другие.

По словам инфекциониста, всплеск ОРВИ-инфекций в Томской области уже идёт. В ближайшие недели можно будет говорить о тройной эпидемии в регионе. Ранее о тридемии в России предупреждала завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко. Речь идёт о сезонных вирусах, а также вирусах гриппа и COVID-19.

Как защититься от ОРВИ

Поздняков считает, что защититься от вирусных респираторных инфекций сложно, что показала всему миру пандемия коронавируса. С другими ОРВИ дело обстоит так же. Врач посоветовал следовать общим рекомендациям во время тройной эпидемии:

максимально ограничьте контакты с другими людьми;

старайтесь по возможности не посещать места скопления людей — медучреждения, детские сады и школы;

укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, высыпайтесь и избегайте стрессов.